Nieuwe reeks Kunstklassen thuis van het Stedelijk Museum Schiedam

SCHIEDAM - Nu iedereen de komende weken in lockdown zit, kun je vanuit huis meedoen aan de digitale Kunstklassen van het Stedelijk Museum Schiedam. Kijken en doen, daar draait het om.

Geïnspireerd door de collectie tekeningen ga je aan de slag onder begeleiding van museumdocent Jules van der Vuurst de Vries. De zes lessen beginnen 6 maart 2021, zijn telkens op zaterdag en beginnen om 14.00 uur. Ze vinden plaats via Zoom. Meedoen was nog nooit zo gemakkelijk; je hoeft er zelfs de deur niet voor uit. Op de website van het museum onder het kopje activiteiten lees je hoe je je kunt aanmelden. Bij een tekening maken denk je misschien alleen aan een potlood; tijdens de lessen onderzoek je hoe je met verschillende (onorthodoxe) materialen een lijn kunt neerzetten en wat dat materiaal met die lijn doet. Een kras in hard materiaal, een lijn geschilderd met een zacht penseeltje en verdunde inkt, een draadje op het papier gelegd of gebogen ijzerdraad. Gebruik je fantasie en experimenteer met materiaal.