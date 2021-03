Overvliegende bevers bij scouting

SCHIEDAM - Ieder jaar gaan de oudste kinderen bij scouting op een feestelijke manier ‘overvliegen’ naar de volgende leeftijdsgroep.

Door de Corona-pandemie was dat een uitdaging bij de Scouting Tono-groep, maar zaterdag konden dan toch leden van de jongste leeftijdsgroep naar de welpen. De Bevers zijn de jongste leden bij scouting, meisjes en jongens van 4 tot 7 jaar. Normaal gesproken gaan de kinderen die 7 zijn geworden op een feestelijke manier over naar de volgende leeftijdsgroep, de welpen. Overvliegen heet dat bij scouting. Kim, Luuk en Svea slingerden van de ene kant van een bruggetje over naar de andere kant. Zo konden de bevers aan de ene kant van de sloot blijven, en de welpen aan de andere kant, keurig gescheiden. De meisjes en jongens tussen de 7 en 11 jaar, die hun drie nieuwe leden feestelijk ontvingen, hadden daarna ook nog een uitgebreide hindernisbaan gebouw voor de drie jonge scouts. “Zo konden we dit mooie moment toch met iedereen vieren”, zo vertelt Monica Pool, beverleidster bij de Scouting Tono-groep uit Groenoord-Zuid. “De bevers waren ontzettend trots de hindernisbaas goed te hebben gedaan en voelen zich nu al helemaal groot, nu ze bij de welpen horen”. De jongste leeftijdsgroep gaat met drie scoutjes minder verder, maar heeft de afgelopen tijd weer de nodige aanwas van nieuwe leden gehad. Toch zijn er nog enkele plaatsen vrij. Wil meer wil weten over de scouting kan op www.scoutingtono.nl terecht.