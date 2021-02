Denk zette stad vol ‘stem’borden

En toen stond er vorige week rond bijna iedere lantaarnpaal een bord van politieke partij Denk. Althans zo voelde het. Het is verkiezingstijd. “Maar is dit niet een beetje te veel”, viel te beluisteren.

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam heeft er niemand op uitgestuurd om het aantal borden te tellen. Op het stadkantoor wordt ervan uitgegaan, meldt een gemeentewoordvoerder, dat het er maximaal 246 zijn. Het aantal waarvoor een vergunning is aangevraagd. “Overdaad schaadt”, vonden nogal wat Schiedammers toen ze het woud aan borden ontwaarden. “We hebben niets verkeerd gedaan”, reageerde Dogukan Ergin, in Schiedam fractievoorzitter en op het Binnenhof fractiemedewerker van de Tweede Kamerfractie. Een gemeentelijk woordvoerder bevestigt, dat de partij zijn boekje niet te buiten is gegaan. “Politieke partijen kunnen gebruik maken van door de gemeente geplaatste en beplakte reclamezuilen. De Algemene Politie Verordening staat daarnaast toe, dat men zelf, weliswaar na het aanvragen van ontheffing zoals nu door Denk is gedaan, sandwichborden plaatst.” Wel onder de voorwaarde dat de borden alleen rond lantaarnpalen worden geplaatst en er tussen borden steeds minimaal twee lantaarnpalen worden vrijgehouden. “Dat is wat er zo te zien ook is gebeurd.”