Meedoen met de ‘Doing Good Challenge’

SCHIEDAM - Het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam organiseert vanaf maandag 1 maart een 10-daagse ‘Doing Good Challenge’. Dagelijks worden ideeën gedeeld en worden Schiedammers uitgedaagd om (coronaproof) iets voor een ander te betekenen. Voor elke dag van de Challenge één. Het doel: een glimlach op de gezichten van Schiedammers.

Met deze ‘Doing Good Challenge’ trappen we in Schiedam het nationaal Jaar van de Vrijwilliger af. Mensen maken Nederland, letterlijk en figuurlijk. Landelijk steken 7 miljoen mensen in ieder geval één keer per jaar de handen uit de mouwen om iets te betekenen voor een ander. Dat is heel veel en toch zet de helft van alle Nederlanders ouder dan 15 jaar zich nog niet vrijwillig in. Met deze Challenge hopen we Schiedammers te inspireren om iets voor een ander te doen. Het hoeft niet altijd iets groots te zijn, van een klein gebaar kan iemand al heel blij worden. Schiedammers die zich inzetten voor een ander vertelden ons: “Ook al heb ik het druk, het voelt goed om wat voor mijn medemens te doen” en “ik leerde allerlei dingen die ik eerst niet kon” en “Het houdt me bezig, ik voel me jong en gezond en ik voel me gewaardeerd”. Zij ervaarden het goede gevoel dat vrijwillige inzet je kan geven. Vanaf 1 maart delen we dagelijks via de Facebookpagina en Instagram van het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam de Challenges. We nodigen je van harte uit om deze aan te nemen en iets goeds te doen voor een ander. Deel je ‘Doing Good’ op de socials met #mensenmakenschiedam.