Albert Heijn Schiedam Centrum even dicht voor verbouwing

SCHIEDAM – Albert Heijn aan de Lange Kerkstraat 34 in Schiedam sluit vrijdag 5 maart om 16:00 uur tijdelijk de deuren. De supermarkt in het ABC-complex wordt vervolgens ingrijpend verbouwd. In de vernieuwde winkel vinden klanten veel meer verse producten. De heropening is op dinsdag 16 maart om 11:00 uur. Klanten kunnen dan kennismaken met een moderne en ruime supermarkt die het allernieuwste winkelconcept van Albert Heijn heeft.

Supermarktmanager Robert van den Bergh: “De verbouwing blijft binnen de bestaande muren. Maar door een slimme herinrichting wordt het straks veel ruimer. Bovendien krijgen we een groter versaanbod. We gaan onze klanten zeker verrassen met een ruime keuze aan groente, fruit, brood, taarten en alles voor de borrel.” Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij de Albert Heijn-winkels in de buurt: Hof van Spaland 1 (Schiedam), Hagastraat 1 (Schiedam) en Vierhavensstraat 147 (Rotterdam).