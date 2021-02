Stedelijk Museum Schiedam koopt kunst van vrouwelijke makers

SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam kocht twee bronzen beelden van Lotti van der Gaag en een schilderij van Femmy Otten.

Het zijn de eerste aanwinsten sinds Anne de Haij aantrad als directeur. ‘Ze maken betoverende kunst waar straks iedereen van kan genieten’, zegt De Haij. ‘Wat ons betreft is het belangrijk om werk van vrouwelijke makers en kunstenaars van kleur prioriteit te geven. Hun werk zie je veel minder in de Nederlandse musea.’ Eerder maakte het museum de tentoonstelling Meesterlijke vrouwen met tien pioniers uit de eerste helft van de vorige eeuw, waaraan ook Van der Gaag meedeed. De beelden komen uit het voormalige atelier van Van der Gaag dat haar dochter nu beheert. De aankopen zijn mogelijk dankzij het Mondriaan Fonds en een donateur die anoniem wil blijven.

Speelt hun vrouw-zijn een rol in hun werk? Femmy Otten (1981) vertelt dat al haar werk een autobiografisch element heeft. Op het aangekochte schilderij Rainbow woman (2020) zie je een amandelvorm die een vagina suggereert, omringd door een hoop stoffen, rokken en jurken. Otten schilderde het rond de zwangerschap van haar tweede dochter. De aankoop van het schilderij bij Galerie Fons Welters was nog maar net rond toen het schilderij vorige week naar België reisde. Het is van 25 februari tot en met 3 april 2021 te zien bij DMW Gallery and Art Space in Antwerpen.

Net als Otten was Lotti van der Gaag (1923-1999) zich bewust van haar sekse. ‘Bijna alle mannen vinden het aardig als hun vrouw een beetje tekent, schildert, boetseert maar het moet bij een lieve hobby blijven’, zei ze ooit. Als ze halverwege de vorige eeuw in Amsterdam het werk ziet van beeldhouwer Ossip Zadkine vertrekt ze in haar eentje naar Parijs om bij hem in de leer te gaan. Daar deelt ze haar atelierruimte met Karel Appel en Corneille.

Werk van Van der Gaag, waaronder beelden van verschillende fantasiewezens, is al opgenomen in de museumcollectie. Het nu aangekochte Tweekoppig insect (1953) dat er van elke kant anders uitziet, en de Kat (1955), vormen een mooie aanvulling, zegt De Haij. Dat geldt ook voor het werk van Otten waar het museum eerder een lindehouten beeld van aankocht. De titel van And Life is over there (2014) ontleende ze aan een gedicht van Emily Dickinson over de onmogelijkheid om als man en vrouw samen te leven. Sinds de schenking van de NOG Collectie vorig jaar, heeft het museum nog een werk van Otten in de collectie: Ontklede dagen (2016).