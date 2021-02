Afval achtergelaten in natuur

SCHIEDAM - Marcel Duinkerke zag deze troep liggen in de natuur en mailde donderdag deze foto. “Het was weer een mooie dag in Schiedam, ‘s ochtends vullen we - anderen doen het ook - regelmatig, een zak met afval, achtergelaten door onze barbecueënde Schiedammers. En bij bijna ieder bankje heeft onze jeugd zitten chillen.... Het viel mee vanmorgen. Afgelopen zaterdag was het veel erger.”