Je woning veilig achterlaten door installeren van IP camera’s

Je hebt geen ogen in je achterhoofd, gelukkig kun je wel omdraaien en kijken of er achter je gevaar dreigt. Als je van huis bent is het lastig om je woning in de gaten te houden. Camerabeveiliging is de laatste jaren goedkoper én eenvoudiger geworden, mede dankzij IP camera technologie zoals die toegepast wordt in camera’s van Somfy of andere merken. Hoe werken deze draadloze camera’s eigenlijk en waar moet je verder rekening mee houden?

Hoe werkt een IP camera?

IP is een afkorting die voor “Internet Protocol” staat. Dit betekent dat beelden niet via een kabel naar een videorecorder of monitor gaan maar via het internet worden verzonden. Dit kan via een draad of geheel draadloos plaatsvinden. Beelden worden opgeslagen in de cloud, wat eigenlijk gewoon een aantal grote computers zijn die door professionele bedrijven worden onderhouden. Je kunt overigens ook beelden lokaal opslaan, dit beperkt wel de mogelijkheden. Als beelden centraal online worden beheerd kun je ze ook bekijken als je niet thuis bent.

Slimme IP camera’s kunnen mensen onderscheiden van dieren, dit is mogelijk dankzij software die beeldherkenning toepast. Zo weet je of er een persoon in de tuin staat, of de kat van de buren. Hiervoor hoef je dus niet eerst zelf de beelden te bekijken, de software zoekt het voor je uit. Vervolgens kun je kiezen om een bericht te ontvangen op je mobieltje of een luid alarm af te laten gaan. Daarover vertellen we verderop nog wat meer.

De specificaties verschillen per merk en type. Zo is er een Somfy Indoor of Outdoor camera. De Outdoor versie is waterproof, de Indoor uitvoering heeft een handig privacy klepje zodat je niet de hele dag wordt bekeken. Je kunt IP camera’s in serie schakelen en centraal beheren via een app. Het is niet noodzakelijk om producten van hetzelfde merk te kopen maar je maakt het jezelf een stuk eenvoudiger om te kiezen voor camera’s die goed met elkaar samenwerken.

Waar plaats je de camera’s?

Om de juiste positie te bepalen moet je ongeveer weten hoe groot de kijkhoek is. Een beveiligingscamera is uitgerust met een groothoeklens, die ‘ziet’ meer beeld dan je met eigen ogen kunt waarnemen. Daarom noemen ze dit ook wel een ‘visooglens’.

Binnen

Een IP camera binnen wil je waarschijnlijk niet zo opvallend plaatsen. In een hoek kun je het grootste oppervlak in beeld krijgen. Houd er rekening mee dat een ‘draadloze’ IP camera vaak wel stroom nodig heeft, soms geldt dit alleen voor de ontvanger. Er moet dus nog steeds een stopcontact in de buurt zijn. Probeer deuren en andere toegangswegen in beeld te brengen. Houd rekening met de privacy wetgeving. Een gast in huis moet je informeren als de camera ingeschakeld staat, je mag namelijk niet zomaar mensen filmen. Daarom plaatsen veel mensen buiten een sticker met de melding dat de woning beveiligd is.

Buiten

Aan de buitenzijde van het pand wil je waarschijnlijk juist wel de aandacht vestigen op de camera om potentiële inbrekers af te schrikken. Plaats de camera’s op een plek waar je goed zicht hebt op deuren en ramen die geopend kunnen worden, ook hier kan een hoek voordeel bieden. In praktijk worden buiten camera’s vaak boven de voor- en achterdeur gehangen. Je mag officieel niet buiten je eigen terrein filmen, dus geen openbare stoep, straat of je overburen. In praktijk kan dit lastig zijn. Voor eigen gebruik zal dit geen ramp zijn, door de privacywetgeving niet na te leven kan dit wel betekenen dat de beelden onbruikbaar zijn voor de politie.