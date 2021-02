SVV door vertrek van Schrijver én Lentin op zoek naar twee trainers

SVV is na het onverwachte vertrek van Rinus Schrijver niet alleen naarstig op zoek naar een trainer voor de zondag, inmiddels is er eveneens een vacature bij de zaterdag. Die procedure heeft KethelSpaland met het vastleggen van Manuel Vissers achter de rug. Mario Bernard verlengde bij Nexus.

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – Bij SVV leeft de ambitie om de jeugdafdeling, zoals voorzitter Pim Koning schetst “naar een hoger plan te tillen”. Vandaar dat Tony Lentin, die daarmee al actief was, werd gevraagd, dat verder te gaan managen en het trainen van de zaterdagselectie af te stoten. “We zagen hem als de meeste geschikte man”. Lentin voelde er echter niks voor zijn dubbelfunctie af te stoten en liet teleurgesteld weten, dat hij alle werkzaamheden bij SVV aan het einde van het seizoen zal beëindigen. “We zijn in gesprek met diverse kandidaten”, reageert Koning, gevraagd naar de voortgang van de sollicitatieprocedures.

Bij Nexus was het de vraag of trainer Mario Bernard nóg een jaargang driemaal per week vanuit het Belgische Zwijn- drecht naar de Rijnmond wilde blijven rijden. Dat wil hij. “Het is een leergierige groep, waar ik met plezier mee samenwerk.” Dat gevoel was wederzuijds, bevestigt aanvoerder Noah Poppelier: “Nu staat alles stil, maar in de maanden dat er getraind kon worden, merkten we, dat zijn verfrissende manier van werken, ons erg bevalt.” De korfballers kenden een matige competitiestart, maar vonden gaandeweg de weg omhoog en hopen, met de mogelijk van een blessure herstelde Suthes Balasooriyan, alsnog het linkerrijtje te bereiken.

Met de nu bij Charlois actieve Manuel Vissers (52) vult KethelSpaland de vacature in, die ontstond door het komende vertrek van Peter van Buren. Voordat Vissers bij Charlois neerstreek leidde hij onder meer Den Hoorn, Schipluiden en Vitesse/D. “Ik denk dat er voor mij de mooie uitdaging ligt de club omhoog te leiden”, stelt de Hagenaar. “Dat is ook onze doelstelling”, vult voorzitter Marco Konter aan, “Met de zaterdag willen we een stabiele tweedeklasser worden.”