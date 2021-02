‘Natuurlijk probeer ik zelf ook altijd aardig te zijn’

Loes Zuidgeest wordt morgen 100! Ze is er zonnig onder, én verbaasd over hoeveel lieve mensen ze nog om zich heen heeft. "Toen ik dat laatst tegen mijn kleinzoon zei, antwoordde hij Goh oma, hoe zou dat nou komen?"

SCHIEDAM - Kleinzoon schoot recht in de roos, want Loes is niet alleen zonnig, ze klaagt niet en ziet ook geen reden om over andere mensen te zeuren. "Nee hoor, mijn kinderen wonen nogal ver weg, maar mijn dochter komt bijna wekelijks en ik heb schatten van buren. Die doen vaak boodschappen. Gisteren had de buurman zelfs alvast die harde stronk van mijn bloemkooltje afgesneden. Natuurlijk probeer ik zelf ook al mijn hele leven aardig te zijn." Loes is nog best fit, al doen haar benen na een val momenteel 'even' moeilijk. "Die val kwam door een inschattingsfoutje", lacht ze. "Misschien ben ik wel zo sterk omdat ik tot mijn 74e geturnd heb, tot mijn 92e gefietst en tot mijn 97e nog aan koersballen heb gedaan." Loes doet nog veel zelf en kookt iedere dag. "Ik heb één ochtend in de week hulp." Eigenlijk had ze haar verjaardag groot willen vieren. "Dat doe ik sinds mijn 80e iedere vijf jaar, maar dat kan nu natuurlijk niet. Hopelijk kunnen we dat komende zomer inhalen. Mijn dochter zegt dat ze toch een verrassing heeft! Ik ben héél benieuwd!"