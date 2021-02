Fonds trekt één miljoen euro uit om sportverenigingen te helpen

SCHIEDAM - Sportverenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen per direct een aanvraag indienen voor extra financiële ondersteuning. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. trekt één miljoen euro uit om sportverenigingen op diverse manieren door de coronacrisis heen te helpen. Daarnaast kunnen sportverenigingen bij het Fonds een renteloze lening afsluiten om eventuele liquiditeitstekorten op te kunnen vangen.

“Ledenverlies, het moeizaam innen van contributiegelden, geen inkomsten uit de kantine, minder sponsorgeld en verplichte investeringen om de sportvereniging straks coronaproof weer op te kunnen starten... Het zijn allemaal zaken waar sportverenigingen in deze lastige tijd mee te maken hebben,” legt John Massaar, directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., uit. “Omdat de landelijke coronaregelingen vertraging hebben in de uitvoer en bovendien niet altijd toereikend zijn, hebben we als Fonds één miljoen euro uitgetrokken om sportverenigingen in ons werkgebied door de coronacrisis heen te helpen. Zodat ze als het weer kan, een goede start kunnen maken.”

Sportverenigingen kunnen meerdere vormen van steun aanvragen bij het Fonds. Zo is er budget voor acties om leden te behouden en natuurlijk voor concrete toekomstplannen die ervoor zorgen dat de vereniging ook na corona vitaal is. Maar ook is er geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van extra middelen (desinfectiemiddelen, schermen, drukwerk etc.) die nodig zijn om straks coronaproof te draaien. Een andere vorm van hulp is bijvoorbeeld door het Fonds betaalde professionele ondersteuning bij het aanvragen van overheidssteun, of bij het beter (op afstand) communiceren met de leden. Daarmee doneert het Fonds niet alleen, maar denkt ook mee met het gezond houden van de sportverenigingen in haar werkgebied. Naast verschillende ondersteuningsmogelijkheden kunnen sportverenigingen ook een beroep doen op een renteloze lening van het Fonds. Met dat geleende geld kunnen tijdelijke liquiditeitstekorten die door de corona-maatregelen zijn ontstaan, worden opgevangen. Op de website van het Fonds (www.fondssv.nl) staan de mogelijkheden van deze extra donaties voor sportverenigingen uitgebreid beschreven. Ook zijn daar de aanvraagformulieren online in te vullen