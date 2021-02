woonconcept welkom per 1 april in schiedam

SCHIEDAM - Gemeentes krijgen steeds meer verantwoordelijkheden voor maatschappelijke vraagstukken, maar kunnen hulp van private initiatieven goed gebruiken.

Welkom is een woon-, zorg- en leerconcept ineen. Het initiatief geeft namelijk invulling aan de taak van de gemeente om onderdak te organiseren voor mensen die dat hard nodig hebben. Aan het Jacques Urlusplein in de wijk Groenoord openen de deuren per 1 april. Zo kan aan een groeiend aantal mensen onderdak geboden worden, juist aan hen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Schiedammers die door krapte op de huizenmarkt vaak tussen wal en schip vallen, huren een woning bij Welkom. Hier worden zij professioneel begeleid om zo een toekomst te creëren op het gebied van wonen, werken, leren en zorg.

Cora Schuurman, initiatiefneemster van Welkom: “Doordat we alle professionals onder één dak hebben ondergebracht en we kijken naar het hele verhaal achter de bewoner, kunnen we een gerichte aanpak toepassen die efficiënter is en onze bewoners begeleid naar zelfredzaamheid. We zijn blij dat we Schiedam mogen verrijken met een Welkom locatie.” Staatssecretaris Blokhuis heeft tijdens zijn bezoek aan Welkom Veenendaal aangegeven dat juist gemeentes dit concept kunnen omarmen als een waardevol initiatief. Na het succes in Veenendaal en de start Welkom haar tweede locatie in Schiedam. Dit jaar openen ook de gemeente Leersum en Ede haar Welkom deuren. Ben je spoedzoeker, student of ben je LVB’er en op zoek naar een woning? Meld je dan nu aan! www.wijhetenwelkom.nl.