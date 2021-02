Buiten dansen op beschutte plek

SCHIEDAM - Bij Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen mag niemand ontvangen worden in de danszalen, maar kinderen tot en met 17 jaar mogen wel buiten sporten.

Ze willen dat de leerlingen op een veilige plek kunnen dansen en goed beschut staan. Deze plek is gevonden in de parkeergarage op Sportpark Willem-Alexander. De dansschool is blij dat ze weer lekker kunnen dansen en bewegen. Wil je ook meedansen? Dat kan! Vanaf volgende week zijn er weer proeflessen. Aanmelden kan via https://www.ballet-endansstudioschiedam.nl/.