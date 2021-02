Waterweggemeenten starten noodhulpbureau

SCHIEDAM - De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn SUN Waterweg gestart, een noodhulpbureau dat direct hulp biedt aan inwoners met urgente financiële problemen. Het noodfonds kan worden ingezet wanneer andere voorzieningen niet toereikend zijn.

“Zeker door corona zijn er veel mensen in acute nood”, zegt wethouder Duncan Ruseler. “Door dit fonds kunnen we hen nu sneller helpen met heel praktische zaken. Zo kunnen we een deel van de stress wegnemen en voorkomen dat een situatie onnodig escaleert waardoor de maatschappij op kosten wordt gejaagd. Ik ben erg blij dat ook private partijen in onze gemeente hierbij willen helpen.” Het noodfonds kan giften direct uitbetalen, in tegenstelling tot uitkeringen vanuit de gemeente waar mensen te maken krijgen met een behandelingstermijn. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt een startfonds beschikbaar van € 100.000,-.

Stichting Urgente Noden Waterweg is een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en dienstverleners, de gemeenten en donateurs. Een gift vanuit het noodhulpbureau bedraagt maximaal € 1.000,-. Dit kan, naast financiële ondersteuning, ook hulp in natura zijn, zoals de aanschaf van een nieuwe wasmachine of een bril. Aanvragen voor een gift kunnen worden ingediend door maatschappelijke hulp- en dienstverleners voor cliënten die in een noodsituatie verkeren. Meer informatie is te vinden op de website www.sunwaterweg.nl.