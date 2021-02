Lentiz | LIFE College start mbo keuzedeel Fooddesign

SCHIEDAM - Als we aan voeding denken, dan gaat het natuurlijk om de smaak. Voeding moet natuurlijk lekker en gezond zijn, maar even belangrijk is de presentatie ervan. Want de smaakbeleving gaat niet alleen maar over proeven: het oog wil ook wat! Op donderdag 11 februari startten 6 mbo-studenten van Lentiz | mbo LIFE College met het keuzedeel Fooddesign. In dit nieuwe keuzedeel draait het om foodstyling, foodfotografie en foodpresentatie. De studenten zijn begonnen met een project, waarbij zij zelf een foodverpakking gaan ontwerpen die is afgestemd op een doelgroep. Zij gaan hun voedingsproductproduct vervolgens stylen, fotograferen en presenteren in een mooie productpresentatie.

Het keuzedeel Fooddesign kent veel praktijkgerichte onderdelen. Het aanbieden van fysieke lessen op school had dan ook in eerste instantie de voorkeur bij docenten en studenten. Toen duidelijk werd dat de lessen in verband met corona online zouden worden aangeboden, zijn docenten meteen aan de slag gegaan met het maken van instructiefilmpjes en online lesstof. Docent Eva Kuijpers beet vandaag het spit af met de eerste online les en kijkt terug op een creatieve en enthousiaste start: “De studenten zijn met veel plezier aan het Fooddesign project begonnen. Ik ben heel benieuwd welke innovatieve, creatieve en duurzame verpakkingsideeën zij de komende tijd laten zien.”Docent Eva Kuijpers van het LIFE College is trots op het enthousiasme van studenten in de online les.

Geïnteresseerd in Fooddesign? Docenten en studenten van Fooddesign dagen inwoners van Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen uit om zelf ook aan de slag te gaan met foodstyling en foodfotografie. Doe mee aan de Fooddesign Challenge: upload je mooiste foto’s en filmpjes van eigen foodcreaties of een eigen verpakkingsontwerp en tag de Facebook of Instagram pagina van de Fooddesign studenten. De mooiste bijdrage wordt gedeeld op de website van LIFE College en wordt beloond met een pakket duurzame chocolade ter waarde van 20 euro!