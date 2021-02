SCHIEDAM - Op zaterdag 27 februari organiseert het Nationaal Jenevermuseum Schiedam een online proeverij, Stokersproeverij@home.

Rutger Vismans, hoofdstoker van het Nationaal Jenevermuseum, neemt je van 16.00 uur tot 18.00 uur mee op een ontdekkingstocht. Proef thuis via Zoom samen met Rutger verschillende producten van kleinschalige, ambachtelijke distillateurs. De distillateurs krijgen in deze proeverij een podium om te vertellen over hun producten en hun passie voor distilleren. Deelnemers aan de proeverij krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan de distillateurs. Proef negen verschillende producten. Prijs bedraagt €25, exclusief verzendkosten. Tickets zijn te koop via https://aanmelden.jeneverfestival.nl/. Aanmelden voor 21 februari i.v.m. de verzending van de boxen. De boxen kunnen ook opgehaald worden in het Jenevermuseum op de dag zelf.