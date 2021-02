Valentijnstocht door straten van Groenoord

SCHIEDAM - Vrijdag 12 februari trok er een opvallende stoet door de straten van Groenoord. Wat was er aan de hand? Kinderen en pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Bellefleur en Viola van Komkids maakten in kader van Valentijnsdag een hartverwarmende tocht door de wijk. Zij werden hierbij begeleid met vrolijke deuntjes van het Schiedamse muziekorgel.

De kinderen en de pedagogisch medewerkers droegen allemaal een rode hartenballon en vormden zo een lange rij van liefde. Dit konden de bewoners en het personeel van zorgcentrum Harg- Spaland wel gebruiken. De mensen zagen vanuit hun raam de kinderen met hun ballonen die zwaaiden naar de ouderen, het muziek van de orgel maakte de sfeer compleet. Het idee voor deze toch is van pedagogisch medewerker Diana van Poppelen. “ Als wij normaal met de kinderen door de wijk lopen merken wij dat mensen het altijd heel leuk vinden om die jonge kinderen in een rijtje te zien lopen, of in de bolderkar te zien zitten. Omdat het voor veel mensen thuis en in de zorghuizen een eenzame en soms ook moeilijke periode is én omdat het bijna Valentijnsdag is, is het idee ontstaan om op deze manier een beetje liefde te verspreiden bij de mensen”. Dat is wel gelukt! Achter veel ramen verschenen blije gezichten en mensen die zwaaiden naar de kinderen, auto’s toeterden onderweg. De harten van veel mensen zijn op deze manier een beetje verwarmd in deze koude dagen en kinderen en pedagogisch medewerkers van Komkids zijn blij dat zij op deze manier hier aan hebben mogen bijdragen.