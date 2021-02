‘Zwemles is essentieel, maar de zwembaden zijn gesloten’

Nederland, waterland. Heel veel waterland zelfs. Met aan de ene kant het vermaak, dat dat verblijf op, rond en in het water verschaft, maar er is ook een keerzijde. “De zomer van 2020 leverde een record aantal verdrinkingen op”, noteert Ritchie Zuyderwijk van zwemschool Fun2swim bezorgd. Vandaar, dat hij aan de bel trekt nu de zwembaden dicht zijn en zwemles niet mogelijk.

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – Op naar de zomer. Naar het strand, de meren en plassen. Pootje baden, bommetje maken, baantjes trekken. Voor een hele jaargang jongeren is dat echter nog niet weggelegd en moeten ouders hun kroost, zodra ze in de buurt van water komen, nauwgezet in de gaten blijven houden. “Dat is dan vooral de jeugd, die in de afgelopen tijd eigenlijk wilde leren zwemmen. Daar kwam het door corona niet van”. “Dat gaat voor extreem onveilige situaties zorgen”, waarschuwt Zuyderwijk. Natuurlijk heeft hij er alle begrip voor, dat er virusmaatregelen waren en zijn. De scholen gingen dicht. dat leren met thuisonderwijs een nieuwe dimensie gaf. Zwemles is op die manier echter een beetje gecompliceerd.

Vandaar, dat hij én zijn vakgenoten een pleidoor houden voor het, in ieder geval voor zwemles, snel openen van zwembaden. Hij wijst op de groep, die vorig jaar al een maandje les hadden. “Zij hebben wel wat geleerd. maar voor die beginners is de zwemslag echter verre van een automatisme. Die moeten weer helemaal opnieuw beginnen.” Zijn waarschuwende vingertje is niet alleen voor de overheid. “Ook naar de ouders toe. Kinderen leren niet zomaar in de paar maanden, die tot de start van de grote vacantie resten, volwaardig zwemmen. Die moet je op het strand echt nog in de gaten blijven houden.” “Natuurlijk willen ook wij wat graag weer openen”, reageert, locatiemanager Dogan Corneille van zwembad Groenoord. “We dachten mee te kunnen liften met het openen van de scholen. Zover is het dus nog niet.”