Sarah van der Pols vertelt over haar werk via Zoom

SCHIEDAM - ‘Een tekening heeft ook een eigen wil en dat is soms best lastig en spannend’, vertelt kunstenaar Sarah van der Pols. Wat voor werk maakt ze? En waar laat ze zich door inspireren? Daar kom je achter tijdens de Ontmoet & Groet op zaterdag 27 februari 2021, waarbij ze stilstaat bij haar werk in de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam. De bijeenkomst is gratis en online via Zoom. Na aanmelding via de website van het museum ontvang je de link om mee te doen. Grote kans dat je daarna anders naar haar werk kijkt.

Haar werk Amae 23 uit de museumcollectie logeerde de afgelopen maanden als Kunstlogé bij verschillende Schiedammers thuis. Ze konden er een week van genieten waarna zij het doorgaven aan een andere Schiedammer. Tijdens de Ontmoet & Groet vertelt Van der Pols wat dit project voor haar betekende. Ook komt een van de deelnemers aan het woord. Sarah van der Pols woont en werkt in Schiedam. Er gaat een uitgebreid maakproces aan haar werk vooraf, vertelt ze. ‘Ik werk met vaste modellen die vaak uit de danswereld komen. Een model moet echt passen bij de atmosfeer van mijn tekeningen en het moet ook samen klikken. Meestal weet ik ongeveer wat ik wil laten zien in een serie en overleg ik dat.’

Als het model eenmaal op papier staat is de volgende stap dat ze een brandende roetkaars onder de tekening houdt, waardoor er roet op de tekening ontstaat. Een roetkaars is een hele dunne opgerolde draadkaars die speciaal is ontwikkeld voor de grafiek- en etswereld om etsplaten te roeten. Haar vader zat in het vak, vandaar… Met een gum ‘tekent’ ze vervolgens in het roet. Samen met accenten van bladzilver en borduursel vormt dit het eindresultaat. ‘Dat roeten pakt iedere keer anders uit en bepaalt het verdere tekenproces. ‘Dat gaat niet altijd zoals ik dat wil’, bekent ze. ‘De tekening heeft een eigen wil, een eigen identiteit, en dat is soms best lastig en spannend.’

Zeven werken van Van der Pols maken deel uit van de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam. Amae 23 (2010) is daar een van. Amae is een Japans woord en kun je vertalen met een emotie: ‘fijne afhankelijkheid’. Amae 23 is de figuur die ligt te slapen… hij wordt langzaam wakker - is het wel een man of een vrouw? Of gaat het daar niet over? Ontmoet & Groet, zaterdag 27 februari 2021, 14.00 – 15.00 uur, gratis, via Zoom. Graag aanmelden via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. Na aanmelding krijg je de Zoom-link in je mailbox.