CD van Frontier and Friends voor en door Schiedamse artiesten

Hij mag dan inmiddels alweer een tijdje in Putte wonen, Bob Mustang staat toch vooral bekend als de ‘Schiedamse Tom Jones’. De 79-jarige zanger draagt de stad nog altijd een heel warm hart toe en zeker ook de artiesten die er vandaan komen.

Schiedam - De liefde voor Schiedam vind je terug in zijn muziek - de videoclip van ‘Mijn Mooi Schiedam’ op YouTube bijvoorbeeld - maar ook in de pas verschenen verzamel-CD ‘Frontier and Friends geeft ze een kans’ waarmee Bob Mustang geld probeert op te halen voor de gelijknamige, nieuw opgerichte stichting. Hij legt uit: ‘We hebben afgelopen najaar in het tv-programma Wordt U Al Geholpen? van meester Frank Visser gevraagd hoe we in aanmerking kunnen komen voor subsidies. We kregen daar van meester Groos het advies om onze vereniging om te zetten in een stichting. Een mooi verhaal, maar dat kost een hoop centjes. Een paar duizend euro en die heb ik niet in m’n achterzak zitten nee. Hij stelde voor om een crowdfundings-actie op te zetten, maar toen wij er verder over nadachten zeiden we tegen elkaar: waarom geen CD met onze artiesten? Vandaar dat we nu een CD hebben uitgebracht met daarop ook veel Schiedamse artiesten waarvan we de opbrengst gebruiken om de stichting Frontier and Friends te bekostigen.’

Er moeten er twee gaan verschijnen, zegt Bob. De eerste CD verscheen een paar weken terug, in maart wordt deel twee verwacht. Mustang: ‘Met de opbrengst kunnen we artiesten ondersteunen met bijvoorbeeld muziekinstallaties en promotie, maar we geven ook zang- en bewegingslessen. Je moet niet vergeten dat er voor de 50+ groep niet veel dingen worden georganiseerd, maar dat doen wij met de stichting wel. Waar ‘wij’ uit bestaat? Dat zijn een stuk of 40 artiesten. Daarnaast hebben we sponsors en zo’n 400 ‘vrienden’ die ons steunen. Daar zit van alles tussen. Niet alleen muzikanten, maar ook iemand die als geluidstechnicus bij de NOS werkt en iemand van het ballet bijvoorbeeld.’

En Bob Mustang zelf niet te vergeten. De man die vroeger samenwerkte met namen als Conny Vandenbosch en André Hazes senior (’dat was een goeie vriend, kleine Dreetje en Roxeanne hebben nog bij me op schoot gezeten als kinderen’) schittert met een liedje (All The Way) van Frank Sinatra. ‘Ja, ik blijf gewoon doorgaan hoor. Mijn vrouw vraagt wel es wanneer ik stop, dan zeg ik: onmiddellijk na m’n dood hahaha...’ De CD kost 7,50 euro en is te bestellen via telefoonnummer 0164-653181 of stuur een mail naar frontier@mail.be.