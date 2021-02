Sneeuw hindert bezorgers van de krant

De witte deken die over ons land is gelegd, brengt veel vertier maar ook allerlei uitdagingen. De bezorgers van deze krant trotseren kou en gladheid om ook in deze omstandigheden uw huis-aan-huisblad in de brievenbus te stoppen. Maar dat lukt helaas niet altijd... Met name buiten de bebouwde kom zijn de wegen soms te slecht begaanbaar. Dit geldt ook voor bepaalde (kleinere) straten binnen de bebouwde kom. We vragen uw begrip hiervoor. De krant is sowieso op deze website te lezen.