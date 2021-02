Aandacht lief en leed in eigen straat: Buur voor Buurstraatcampagne

SCHIEDAM - Aandacht voor een ander is juist in deze tijd heel waardevol. Maar soms ook lastig. Er gebeurt zoveel om ons heen, terwijl we veel binnen zijn. Met de Buur voor Buurstraatcampagne wil DOCK Schiedammers ondersteunen om die zo belangrijke aandacht voor elkaar vorm te geven. Buur voor Buurstraten besteden aandacht aan feestelijke momenten, maar geven elkaar waar nodig ook een steuntje in de rug.

Schiedammers weten vaak heel goed wat ze willen. In elke straat wonen mensen met allerlei talenten en mogelijkheden, maar ook met beperkingen en zorgen. Aandacht geven aan elkaar, gezien worden is heel waardevol, maar het is soms lastig om contact te maken met iemand die je niet zo goed kent. Soms mist er nog dan net even iets om tot actie over te gaan. Een sociaal werker van DOCK kan dan een steuntje in de rug zijn. DOCK is aanwezig in alle wijken in Schiedam en biedt daarmee continuïteit en stabiliteit aan Schiedammers. DOCK medewerkers zijn zichtbaar en toegankelijk, de ogen en oren van de wijk.

Vanaf 15 februari starten we met de Buur voor Buur campagne in Schiedam. Een actieve bewoner uit de Vogelbuurt in Kethel zal dan het eerste Buur voor Buurpakket overhandigen aan een actieve bewoner uit de Ambachtenbuurt in Schiedam Woudhoek. Dit is de aftrap voor de inzet van het project in alle wijken van Schiedam, waar tegelijkertijd zullen er in alle wijken een pakket wordt uitgedeeld in een Buur voor Buurstraat. Buur voor Buur is een project dat we vanuit DOCK organiseren in Schiedam en dat aansluit op de methodiek van OpzoomerMee. OpzoomerMee is al in 1994 gestart met Opzoomeren in Rotterdam en inmiddels is landelijk bewezen dat dit project werkt. Binnen DOCK hebben we al veel ervaring in verschillende steden met dit project, dus het werd hoog tijd om dit ook in Schiedam in te zetten.

De Buur voor Buur campagne is bedoeld om bewoners te stimuleren meer betrokken te zijn bij hun directe omgeving, hun straat. In de straat kunnen één of meerdere buurtbewoners het initiatief op zich nemen. Deze persoon wordt dan contactpersoon van de straat. Met de Buur voor Buurstraatcampagne bieden we een laagdrempelige vorm van verbondenheid op straatniveau. Hiervoor wordt een klein potje beschikbaar gesteld. Hoe werkt het? Als contactpersoon van jouw straat krijg je een ‘Lief en Leedportemonnee’ van van € 100,- per straat voor kleine attenties bij levensgebeurtenissen, in jouw straat, zoals een bloemetje voor de nieuwe bewoner, een kaartje bij geboorte of fruit voor de zieke buurvrouw.

Als contactpersoon of contactpersonen van je straat beslis je over de besteding van het potje. Je informeert de rest van de straat over een potje voor kleine attenties bij levensgebeurtenissen. Je wordt vrijwilliger bij DOCK en gaat een samenwerking aan voor een jaar. Je ontvangt daarvoor een map met een hulpmiddel op je uitgaven bij te houden en een setje ansichtkaarten om je buren te informeren.

Er is al een mogelijkheid om meer te doen in Schiedam. In een aantal wijken zijn al Straatteams actief. Je kunt u een eigen straatteam oprichten met € 500,- subsidie per jaar, om (als de omstandigheden het weer toelaten) activiteiten te organiseren met de buren, zoals samen de straat opfleuren met hangende bloembakken en/of leuke (kinder)activiteiten. Met Buur voor Buur ondersteunen we het gevoel van mensen om er niet alleen voor te staan, je welkom te voelen, erbij horen. Maar wat ook fijn is, is dat door meer op te letten op elkaar ook wellicht problemen eerder gesignaleerd worden, zodat mensen op tijd worden ondersteund waar nodig. In alle Wijkondersteuningsteams / WOT’s zijn sociaal werkers van DOCK actief die makkelijk de verbinding kunnen maken tussen de wijkbewoners en de hulpvragen uit de straat of wijk. Zo blijven de lijntjes zo kort mogelijk.

Ben je geïnteresseerd in de Buur voor Buurcampagne of het opzetten van een Straatteam? Neem dan contact op met een van de sociaal werkers van DOCK / WOT in je wijk. Kijk op de website van DOCK Schiedam voor de contactgegevens. Zie www.dock.nl.