Schaatsbaan moet per direct dicht

SCHIEDAM - Na één dag schaatsplezier is het alweer voorbij bij Tennisvereniging Van Vliet.

Op last van de gemeente Schiedam moest de ondergelopen schaatsbaan per direct dicht. Onduidelijkheid of een dergelijk initiatief onder een evenement valt, en dus niet binnen de coronaregels past, ligt hieraan ten grondslag. Grote teleurstelling voor de ondernemers én de jeugd tot 18 jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer Schiedam tot een definitieve beslissing komt.