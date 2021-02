Scouting start weer buiten

SCHIEDAM - Na enkele weken online-opkomsten staan veel Schiedamse scouts te juichen nu ze weer bijeen mogen komen. Zaterdag waren de eerste bijeenkomsten.

In verband met onbekendheid met de Britse variant had de overheid enkele weken geleden alleen een uitzondering gemaakt voor sport om door te gaan, mits buiten. Scoutinggroepen schakelden direct over naar online opkomsten. “Nu is er meer duidelijk over deze variant en blijkt het overdrachtsrisico voor kinderen beperkt”, zo legt Richard Spruit uit, vrijwilliger bij de Scouting Tono-groep.

“Daarom heeft de overheid besloten dat ook scouting weer gewoon bij het groepshuis bijeen mag komen. Voorwaarde is wel dat het meeste buiten gebeurt, maar dat doen we toch vrijwel altijd al. Lekker buiten bezig zijn vinden de kinderen heerlijk.” De scouts, meisjes en jongens van 11 tot 15 jaar, maakten van de gelegenheid gebruik om het houthakken te oefenen en een kampvuur te stoken. Een kerstboom die er nog stond werd gebruikt als voorbeeld van hout dat een kort maar intensief vuur, geeft. De jongere leeftijdsgroepen zoals de welpen en bevers hielden themaopkomsten in de boomgaard naast het gebouw van de Scouting Tono-groep aan de Sweelincksingel 7. De meisjes en jongens hadden duidelijk uitgekeken naar het moment dat ze, na 6 weken, weer bij elkaar konden komen. Ook de komende weken zijn de scouts elke zaterdag te vinden in de boomgaard. Zie www.scoutingtono.nl.