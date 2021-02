Schiedamse boekhandels weer open met afhaalbalie

SCHIEDAM - Vanaf woensdag 10 februari is het weer mogelijk om bestelde boeken af te halen bij de Schiedamse boekhandel Post Scriptum en Het Schiedams Boekhuis.

Natuurlijk met alle regels die daarvoor door de overheid zijn opgesteld. De boekhandelaar neemt contact met de klant op op het moment dat de bestelling geplaatst is. Dat kan via de website www.libris.nl/postscriptum en www.schiedamsboekhuis.nl, maar ook telefonisch en per mail. Nadat de afspraak gemaakt is, kan de bestelling worden afgehaald op het afgesproken tijdstip.