Geometrische oevers in het Schreiershuisje

Tobias Lengkeek aan het werk in zijn atelier in Schiedam voor zijn werk in het Schreiershuisje (Foto: Teuntje Fleur)

De jonge kunstenaar Tobias Lengkeek is de afgelopen maand bezig geweest met het maken van de installatie ‘Oevers’ voor het Schreiershuisje op ‘t Hoofd in Schiedam. Dit tijdelijke kunstwerk is daar vanaf 7 februari voor onbepaalde tijd te bezichtigen.

SCHIEDAM - Geïnspireerd op het onzekere bestaan van scheepslieden verbeeldt Tobias Lengkeek in het Schreiershuisje met zijn werk ‘Oevers’ het spel dat de scheepslieden speelden met hun leven door de veilige vaste grond te verlaten voor het water. Dit ruimtelijke werk dat is opgebouwd uit twaalf vijfhoekige vlakken (dodecaëder) bestaat uit twaalf schilderijen van oevers. Door met de dodecaëder te spelen en te draaien komt er steeds een ander schilderij boven. De schilderijen krijgen door het rollen en schuiven krassen en schrammen die een abstracte dimensie toevoegen aan het werk.

‘Zonder de werkelijkheid te zien kijk ik door de verf naar mijn eigen ongrijpbare wereld in mijn schilderijen’, zegt Tobias, die in 2016 is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Daarom is schilderen wat hem voortdrijft in het leven. Hij wil deze wereld met andere mensen delen. De dagelijkse dingen om hem heen zijn voor hem een visuele inspiratiebron. Het lijkt alsof deze materialen in een tussenwereld zijn; ze hebben geen functie meer en zijn nog niet terug naar de natuur. Deze door mensen gemaakte natuur geeft hem een onbestemd gevoel. Dezelfde wrijving en spanning van deze tussenwereld zoekt hij in het schilderen met vormen en kleuren. Zijn schilderijen zijn geen vraag of antwoord op de werkelijkheid maar willen juist een autonome bron zijn: het schilderij zelf. Sjef van Duin en Esther Zitman, allebei beeldend kunstenaar, zetten zich samen met Margo Onnes (Cultuurscout van Stichting Mooi Werk) in om culturele activiteiten te organiseren rond het Schreiershuisje in Schiedam-Zuid. Kunstenaars realiseren tijdelijke kunstwerken in dit voormalige Schiedamse wachthuisje. De historie en identiteit van dit monumentale huisje en de combinatie van woord en beeld staan hierbij centraal.