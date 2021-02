Caroline Bos nieuwe gemeentesecretaris Schiedam

SCHIEDAM - Caroline Bos is per 1 april de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Schiedam. Het college van B&W benoemde haar afgelopen dinsdag. Zij is op dit moment nog gemeentesecretaris in Gorinchem.

Burgemeester Cor Lamers: “Caroline Bos viel meteen op door haar enthousiasme, resultaatgerichtheid en verbindende kwaliteiten. Zij heeft een duidelijk beeld van hoe de organisatie verder kan werken aan de opgaven waar Schiedam voor staat. We zijn blij met haar een ervaren gemeentesecretaris in huis te halen.” Caroline (49) woont in Rotterdam. Op dit moment is zij de gemeentesecretaris van Gorinchem. Daarvoor vervulde zij diverse directie- en managementfuncties bij zowel gemeenten in de regio als in het bedrijfsleven.

Een belangrijke taak voor Caroline als gemeentesecretaris en algemeen directeur wordt de verdere uitwerking en realisatie van de gewenste doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Caroline Bos: “Gemeentesecretaris vind ik echt de leukste functie die er is. Ik geniet er iedere dag van om samen met de ambtelijke organisatie en het college te werken aan de opgaven van de stad. En dat ik dat mag gaan doen in een prachtige historische stad als Schiedam op 15 minuten afstand van mijn woning, maakt dit extra bijzonder!”