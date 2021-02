Schiedamse molens ontvangen Compliment voor het Monument

SCHIEDAM - Het eerste Zuid-Hollandse Compliment voor het Monument van 2021 gaat naar Stichting De Schiedamse Molens in Schiedam. Ditmaal niet voor één bijzonder object, maar voor maar liefst 5 historische molens in Schiedam, die in de afgelopen jaren op indrukwekkende wijze zijn gerestaureerd en in sommige gevallen herbestemd.

Vrijdag 29 januari j.l. heeft gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland het maandelijkse ‘Compliment voor het Monument’ uitgereikt aan directeur Hugo Boogaard en molenaars Theo de Rooij en Sam van Voorthuizen van Stichting De Schiedamse Molens, en Domien Akkermans, bedrijfsleider van stichting Restauratie Werkplaats Schiedam. Beide organisaties hebben de afgelopen jaren, mede met subsidie van de provincie, aan maar liefst vijf historische molens in Schiedam op succesvolle wijze groot onderhoud verricht. Hierdoor hebben zij niet alleen de molens als monument in stand gehouden maar ook het ambacht van molenaar. Daarnaast zijn er op aantal molens aanpassingen gedaan voor herbestemming waardoor ze nog steeds een functie hebben binnen de samenleving.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het is prachtig om te zien hoe deze imposante windmolens, ooit opgericht ten behoeve van de Schiedamse jeneverindustrie, nog steeds in al hun glorie de skyline van Schiedam sieren. We zijn verheugd dat onze subsidies bijdragen aan het groot onderhoud van deze machtige windmachines. Zo kan iedereen ervan blijven genieten en houden niet alleen de molenaars, beheerders en vrijwilligers in Schiedam de molens draaiend, maar ook elders in Zuid-Holland.”

Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een Compliment voor het Monument uit aan een organisatie die een bijzondere inspanning heeft geleverd hun monument te restaureren, her te bestemmen en open te stellen voor een zo groot mogelijk publiek. Zo kan iedereen ervan genieten, want erfgoed is van ons allemaal. Het Compliment voor het Monument is online te lezen via: http://www.herbestemming-zh.nl/vijf-schiedamse-molens-krijgen-compliment-voor-het-monument/.