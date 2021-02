Schiedam Partners komt met een nieuw initiatief: Live vanuit I-PUNT de WAAG

SCHIEDAM - Kom vanuit je woonkamer meer te weten over Schiedamse locals en haak in door jouw eigen vragen via onze Instagram Stories in te sturen.

Woensdag 3 februari start Schiedam Partners met een nieuw initiatief: Live vanuit I-PUNT de WAAG. Tijdens Live vanuit I-PUNT de WAAG wordt er ingehaakt op de actualiteit, maar worden ook de Schiedamse locals in het zonnetje gezet. Iedere twee weken wordt er o.a. ingespeeld op de thema’s Kunst & Cultuur, Gedistilleerd, wonen en Innovatief ondernemen.







Thuiszitten kan onderhand behoorlijk frustrerend zijn. Vooral als je weet hoe fijn het is om op ontdekkingstocht te gaan in het Distillers District van Nederland, Schiedam. Gelukkig betekent thuisblijven niet dat je alles hoeft te missen. Met Live vanuit I-PUNT de WAAG brengen wij Schiedam naar jou en praten wij met Schiedamse locals over de nieuwste trends, verrassende activiteiten, innovaties, bijzondere creaties en tippen we lokale instellingen. In deze roerige tijden blijven wij authentiek, levendig en vernieuwend S’DAM graag onder de aandacht brengen bij de Schiedammer en de overige social volgers uit het land.



De eerste editie van Live in de Waag staat in het teken van het Jaar van de Vrijwilliger. Woensdag 3 februari komt Olga van der Wal, een enthousiaste vrijwilliger van de Voorleesbrigade van de Bibliotheek Schiedam de spits afbijten. Olga komt met plezier vertellen over haar ervaringen als vrijwilliger en leest een stukje voor uit het prentenboek van het jaar Coco kan het van Loes Riphagen. Heb jij een vraag aan Olga die je wilt stellen? Stuur hem van tevoren in via onze Instagram Stories of via een privébericht op @uitinsdam.



Je kunt de video op het YouTube kanaal van S’DAM en op de website bekijken. Via ons Instagramkanaal brengen wij jou op de hoogte zodra de video online staat. Vergeet ons dus niet te volgen en jouw notificaties aan te zetten, zo hoef je niets te missen. Voor de agenda van Live vanuit I-PUNT de WAAG en updates ga naar www.sdam.nl naar onze Instagram pagina. Dus trommel vrienden en familie online op en genieten maar.



Ben jij een Schiedamse innovatieve trendy local die ‘Live vanuit I-PUNT de WAAG’ wil zijn en past jouw verhaal bij het stadsmerk S’DAM ? Laat het ons weten via info@sdam.nl. Wie weet sta jij binnenkort in de schijnwerpers.