Stedelijk Museum Schiedam zoekt migratieverhalen

SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam zoekt Schiedammers die willen vertellen over migratie. De gesprekken liggen in het verlengde van het Kijkdepot Schiedam waarbij het museum in de Havenkerk in Schiedam de geschiedeniscollectie bekijkt. ‘We willen erachter komen welke migratievoorwerpen en -verhalen we in de collectie hebben en wat er ontbreekt, zodat we er in de toekomst meer aandacht aan kunnen geven’, zegt stadsprogrammeur Dorien Theuns. Het Kijkdepot is van 13 maart t/m 22 augustus 2021 open, als dat tenminste kan vanwege corona.

Wil je meedoen? Het maakt niet uit of je tot de eerste of zesde generatie Schiedammer behoort, hoe oud je bent of waar je familie is geboren. Stuur een mail naar verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl. Dan neemt het museum contact met je op voor een interview met een museummedewerker, museumdocent of vrijwilliger.

Migratie in Schiedam is geen nieuw fenomeen. Sinds de stichting van de stad in 1275 komen mensen van elders. Vanaf de 17e eeuw spelen migranten een belangrijke rol. Onder hen de Vlaamse Johannes Nolet, die in 1691 zijn gelijknamige distilleerderij opent. Nu noemen we Nolet een typisch Schiedams bedrijf. ‘Al 325 jaar geven wij van vader op zoon vakmanschap door’, schrijven de destilleerders. Dat zijn 11 generaties Schiedammers.





Twee eeuwen later – in de 19e eeuw – is ruim een kwart van de ondernemers op de Hoogstraat niet in Nederland geboren. Als er na de Tweede Wereldoorlog meer banen dan werknemers zijn, trekt de stad mensen uit Italië, voormalig Joegoslavië en Spanje. In de jaren 60 en 70 nodigen verschillende grote bedrijven werkkrachten uit Turkije en Marokko uit. Theuns: ‘Het is eigenlijk heel gek dat het museum zo weinig voorwerpen heeft die de migratieverhalen vertellen.’





Eind vorig jaar vond de aftrap van de gesprekken plaats. Daaraan deden Schiedammers mee uit Kaapverdië, Suriname, Turkije, Chili, Bulgarije, Duitsland, Polen en India. De oudste is 63, de jongste 24. Ze behoren of tot de eerste generatie migranten of wonen al zes generaties in Schiedam. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst stelden de deelnemers zich voor aan de hand van een voorwerp dat belangrijk voor ze is.

Dat varieerde van een gitaar van Alessandro omdat muziek in de Kaapverdiaanse cultuur belangrijk is, tot een portret van twee opa’s in de slaapkamer. Wanneer Buhari wakker wordt en ernaar kijkt, denkt hij: ‘maak wat van je dag.’ Sharda ziet haar zwem- en gympak als een typisch migratievoorwerp, terwijl Jolanda een beeld van de heilige Gerardus koos. Lees hier meer over de migratievoorwerpen en -verhalen.

De gesprekken over migratie maken deel uit van het Kijkdepot Schiedam waarbij medewerkers van het museum samen met experts en publiek de historische collectie bekijken. In 2018 deed het museum al onderzoek naar 10% van de historische collectie. Nu komt de rest uit het depot, duizenden stukken. Het museum bekijkt ze per thema, denk aan visserij, religie, ondernemen en stedenbouw.