Sporten in de buitenlucht bij PPSC

SCHIEDAM - Samen buiten sporten mocht al voor de jeugd.

Zo konden de meiden van PPSC de afgelopen maanden gelukkig actief blijven, buiten op het voetbalveld. Goed om na een dag thuisonderwijs samen in de frisse lucht te bewegen en sociale contacten te onderhouden. Vanzelfsprekend met inachtneming van de geldende coronaregels. Nu er voorzichtig ruimte is voor versoepeling, stelt PPSC ook de trainingen weer wat meer open voor meiden die fijn met elkaar willen sporten. PPSC heeft voor meiden van elke leeftijd een passend voetbalteam. Ben je tussen 6 en 13 jaar, dan kun je meetrainen op maandagen en woensdagen van 18.00-19.00 uur. Meiden die ouder zijn dan 13, trainen van 19.00-20.00 uur. PPSC is te vinden op sportpark Thurlede, aan het eind van de Parkweg. Meer info: ppscmeiden@gmail.com of 06-82942940.