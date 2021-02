Vaccinatie Argos Zorggroep gestart

Argos Zorggroep is op donderdag 28 januari gestart met de coronavaccinatie van verpleeghuisbewoners in haar huizen.

SCHIEDAM - Een heel bijzonder moment, waar ze lang naar hebben uitgekeken. De uitvoering van het vaccineren was in handen van een team ervaren zorgmedewerkers, zoals artsen en verpleegkundigen. De vaccinatie nam ongeveer twee dagen in beslag. Donderdag was het zogenoemde ‘prikteam’ aanwezig in de huizen DrieMaasHave en De Tweemaster in Maassluis en Breede Vliet en Meeuwenhof in Hoogvliet. Vrijdag bezocht het team De Meerpaal en Soenda in Vlaardingen, DrieMaasStede in Schiedam, Hooge-Werf in Poortugaal en De Es in Spijkenisse en op zaterdag de bewoners die verblijven in revalidatiecentrum Marnix.

Alle verpleeghuisbewoners die zelf of via hun wettelijk vertegenwoordiger toestemming hadden gegeven voor de vaccinatie tegen het coronavirus, kregen die dagen het eerste vaccin toegediend. De bereidheid tot vaccineren onder de bewoners lag bijna op 100%, waar Argos Zorggroep erg blij mee is. Over vier weken krijgen deze bewoners hun tweede vaccinatie. Bewoners die in de afgelopen vier weken positief zijn getest, krijgen het vaccin op een later moment.

Argos Zorggroep vaccineert de bewoners die een Wlz indicatie hebben en onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde. In afstemming met de huisartsen vaccineren wij ook de groep van ca. 40 bewoners van wie de huisarts de behandeld arts is.