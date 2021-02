Henk Salari is passant maar wel een trainer met hart voor de club

Henk Salari is geen clubhopper. Dat was hij al niet in zijn actieve voetbaltijd en werd dat evenmin als oefenmeester. Een trainer is een passant. Dat wel. Maar ambtstermijnen van één of twee jaar zijn hem vreemd. Zoals in het laatste decennium bij CWO, PPSC en nu VDL, waar hij in 2018 neerstreek en dadelijk aan zijn vierde seizoen begint.

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – Eind jaren tachtig staat Salari met Hans Loovens en Jan van der Velden trillend als een rietje op de stoep bij John van Dijk. Hun SVV staat op het punt financieel de afgrond in te glijden en van horen zeggen denken ze te weten dat de Mercedes-verkoper er wel oren naar heeft om het Schiedamse betaalde voetbal te redden. Het tekent de clubliefde van de nu zestiger, die als vijfjarige bij de roodgroenen begon en nooit meer weg ging.

Die binding is er ook met de clubs, waar hij later de technische touwtjes in handen had. Zoals nu bij VDL. In een tijd, dat de pandemie de bankrekening van de verenigingen net zo leeg maakt als die van SVV in 1988. “Zet de betaling van mijn salaris maar even stop”, was zijn genereuze voorstel. “De voorzitter had er moeite mee”, merkte hij. “Zei, dat ik toch recht had op mijn centen had. Maar dit is een uitzonderlijke tijd. Daarin moet je collectief de lasten voor willen dragen. Ik wilde op die maniet mijn bijdrage leveren.”

Dan rinkelt in december ook de telefoon en dingen twee clubs naar zijn diensten. "Wel leuk en streelt mijn eer. Betekent toch, dat je het goed doet en had ik wat achter de hand, mocht VDL een andere weg in willen slaan." Dat bleek niet het geval. De club wilde verder. "We waren er binnen twee, drie minuten uit." Voor de Schiedammer heeft zijn Maassluise missie namelijk nog niet de meet bereikt. "We zijn nu aan de tweede competitie bezig waarin geen eer te behalen valt. Om in ieder geval, als de lockdown voorbij is, toch nog aan spelen toe te komen, hebben we inmiddels met wat Westlandse clubs afspraken gemaakt om onderling een competitie spelen. Maar ik wil ze graag voor het echie bezig zien. Zien, dat ze zich naar een plek bovenin het linkerrijtje spelen. Want die potentie is er zeker."