Webinar Pubers en Poen door Eef van Opdorp bij de bibliotheek

Financieel coach Eef van Opdorp, bekend van o.a. het tv-programma ‘Uitstel van executie’, ‘Hoeveel ben je waard’ en ‘RTL Live’, geeft voor de Bibliotheek Schiedam op dinsdag 16 februari een online lezing over Pubers en Poen.

SCHIEDAM - Van Opdorp: “Geen theoretisch geleuter maar praktische voorbeelden en tips. Mijn specialiteit is ingewikkelde geldzaken simpel maken. Uiteraard met de nodige humor en interactie.” Kinderen die van jongs af aan thuis leren hoe ze goed met geld om kunnen gaan zijn later gelukkiger. Ze hebben hun financiën beter op orde, sparen meer, delen meer en komen veel minder in de financiële problemen.

Van Opdorp: “Als ouder ben je verantwoordelijk voor hun financiële opvoeding. Je bent één groot wandelend voorbeeld. Je kids luisteren dan wel niet (zo lijkt) naar je, ze kijken wel degelijk naar wat jij doet! Hoe jij omgaat met je geld is wat je ze leert. In de lezing Pubers & Poen geef ik handvatten en praktische tips.” Aan de orde komen bijvoorbeeld vragen als hoe ga je met jouw puber in gesprek over zakgeld, kleedgeld- en belgeld? Welke grenzen moet je stellen en ben jij wel normaal? En wat verandert er allemaal wanneer je kind 18 wordt?

Na de lezing kun je zoveel vragen stellen als je maar wilt. Aan het eind van de avond ben je een frisse blik op geldzaken en financiële opvoeding rijker! Dit is een avond die je niet wilt missen. Reacties van ouders die wel eens een lezing over Pubers en Poen hebben bijgewoond zijn positief: “Een paar handvatten zijn nooit weg met twee meiden in huis.” De webinar Pubers en Poen is deel van de reeks Samen Begrijpen - Sterk in Schiedam. Bijeenkomsten onder deze noemer worden gefaciliteerd vanuit de Gemeente Schiedam, de Bibliotheek Schiedam en de Sociaal Raadslieden van Minters. De reeks wil een wegwijzer zijn in de ingewikkelde wereld van wetten, regelingen, formulieren en het dagelijks leven. Het webinar van de bibliotheek wordt online gegeven via Zoom. Wanneer je je van tevoren aanmeldt, krijg van tevoren een mailtje toegestuurd met de toegangslink. Aanmelden is gratis! Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek Schiedam: https://www.debibliotheekschiedam.nl.