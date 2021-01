Honden en baasjes gezocht uit Schiedam-West voor kunstproject

SCHIEDAM - Schiedamse Honden: dat is de titel van een nieuw fotoproject. Fotograaf Bob Goedewaagen en vormgever Roos Knoppert willen hiermee hondenbezitters uit de verschillende subwijken van Schiedam-West met elkaar verbinden. Ze hebben al een Facebookpagina opgezet en willen graag een expositie op touw zetten met foto’s van verschillende honden uit de buurt.

Deze expositie wordt gecombineerd met het verhaal achter de rol van de hond in het gezin, gericht op het welzijn van de hondenbezitter. Eerder fotografeerde Bob Goedewaagen honden uit Rotterdam-Charlois (https://www.goedewaagen.com/Works/i-W2njCVh/A). Ditmaal slaat hij de handen ineen met Roos Knoppert, die de hondenbezitters aan de tand voelt over wat hun hond in deze speciale tijden van corona voor hen betekent. Zo willen Roos en Bob op een positieve manier aandacht vestigen op de honden uit de buurt en de individuele verhalen van de baasjes achter de hond blootleggen.



De twee kunstenaars zoeken hondenbezitters uit Schiedam-West met een bijzonder verhaal die het leuk vinden om opgenomen te worden in een kunstproject. De honden worden vervolgens in een fotografiestudio in Schiedam-West op de plaat gaan. De eigenaren worden vooraf online geïnterviewd. Deze interviews worden samengevat tot korte verhalen die terugkomen in de expositie en de Facebook en Instagram pagina van SCHIEDAMSE HONDEN. Met het oog op diversiteit van de verhalen wordt er uit alle aanmeldingen een selectie gemaakt. De geselecteerde foto’s blijven in het bezit van Bob en Roos ten bate van de exposities en publicaties van het project. De deelnemers krijgen een ansichtkaart mee van hun hond.



Ben jij of ken jij iemand die graag meedoet aan het project? Meld je dan snel aan via margo@stichtingmooiwerk.nl o.v.v. naam, adres, en een korte omschrijving met foto van hond en baasje. En neem alvast een kijkje op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/Schiedamse-Honden-101482058635890