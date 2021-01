Ontmoet & Groet de kunstenaar van de vierkante tekeningen

SCHIEDAM - Wat voor werk maakt een kunstenaar? En waar laat hij of zij zich door inspireren? Daar kom je achter tijdens de Ontmoet & Groet van het Stedelijk Museum Schiedam met kunstenaar Fatima Barznge en kunsthistoricus Anissa Foukalne. Op zaterdag 13 februari 2021 staan ze stil bij de vierkante tekeningen met geometrische patronen in de collectie van het museum. De bijeenkomst is via Zoom en gratis. Na aanmelding ontvang je de link om mee te doen.



Kunstenaar Fatima Barznge woont en werkt in Rotterdam. Ze groeide op in Iraaks Koerdistan en ontleende de beelden van haar werk aan haar jeugd. Ze zag de vormen op haar moeders jurk, het vloerkleed en de moskee-muren. De geometrische patronen en formaten van haar werk Study of Square/Zamzam zijn volgens Foukalne kenmerkend voor islamitische kunst. Het vierkant is ook een belangrijke vorm in de Babylonische (pre-islamitische) cultuur. Grote kans dat je na deze Ontmoet & Groet anders naar het werk kijkt.

Study of Square/Zamzam maakt sinds 2019 deel uit van de NOG Collectie, de particuliere verzameling die het Stedelijk Museum Schiedam beheert en vorig jaar als schenking kreeg. Bijzonder is dat het lijkt op de vormentaal van de twintigste-eeuwse westerse abstract-geometrische kunst van onder andere Jan Schoonhoven en herman de vries. In het museum hing haar werk in het voorjaar van 2020 in de tentoonstelling Van CoBrA tot boorolie vlak bij die werken.

Anissa Foukalne studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen ?en de Universiteit van Granada (Spanje). Tijdens haar studie specialiseerde ze zich in kunst uit de wereld? van de islam. In Granada werkte ze in het Alhambra, een middeleeuws paleis met overblijfselen van zowel de Spaans-islamitische als katholieke cultuur. Haar missie is het westerse perspectief op de kunstgeschiedenis te verbreden. Daarvoor slaat ze bruggen tussen kunstwerken uit alle delen van de wereld. Anissa Foukalne woont vanaf haar 12de in Nederland. Ze werd geboren in Marokko.

Ontmoet & Groet, zaterdag 13 februari 2021, 14.00 – 15.00 uur, gratis, via Zoom. Graag aanmelden via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. Na aanmelding krijg je de Zoom-link in je mailbox.