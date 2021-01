DWS bouwt nieuw, duurzaam clubgebouw

Een kale vlakte, dat is alles wat rest op de plek waar bijna zeventig jaar lang het clubgebouw van de Schiedamse handbalvereniging DWS stond. Maar dat duurt niet lang meer.

SCHIEDAM - Begin maart wordt de fundering gelegd voor een geheel nieuw, duurzaam gebouw! Het oude clubgebouw, gebouwd in 1952 door leden zelf, heeft de vereniging jarenlang trouw dienst gedaan. Maar na zoveel jaren was het gebouw, ondanks talloze liefdevolle opknapbeurten, gewoonweg op en zeer dringend aan vervanging toe. En dat gaat nu dus gebeuren. Het nieuwe clubgebouw wordt ruim van opzet, goed toegankelijk voor minder validen, én duurzaam. Met o.a. goede isolatie en dubbel glas. Daardoor is er een laag energieverbruik. Ook gaan ze van het gas af. Voor warm water en om het gebouw te verwarmen, komt er een warmtepomp. Aan de voorkant van de accommodatie worden zonnepanelen geplaatst.

Daarnaast is het gebouw circulair. De prefab-elementen die voor het clubgebouw worden gebruikt, zijn demonteerbaar en opnieuw te gebruiken. Ook het bouwproces zelf is duurzaam. Zo wordt vijftig procent van de energie die de bouwer gebruikt bij het maken van de prefab-elementen opgewekt door zonnepanelen. DWS is een vereniging die graag zelf de handen uit de mouwen steekt. Bij de sloop van het oude gebouw hebben veel mensen geholpen. Zo’n mooi nieuw clubgebouw houden ze niet alleen voor zichzelf. Ze willen de accommodatie graag openstellen voorsociaal-maatschappelijke initiatieven en andere verenigingen. Verder willen ze in samenwerking met Schiedamse bedrijven en organisaties de accommodatie beschikbaar stellen voor verschillende (sport)activiteiten. Daarnaast hebben ze plannen om onze handbalactiviteiten uit te breiden met rolstoel- en wandelhandbal. Het nieuwe clubgebouw van DWS wordt mede mogelijk gemaakt door een royale donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

“Daar zijn we bij DWS natuurlijk ontzettend blij mee”, zegt voorzitter Marcel de Kort. “Ons oude gebouw werd onveilig. Maar we zijn er nog niet. We zijn daarom druk bezig met allerlei manieren om geld te verdienen voor de club en hopen daarbij ook op de steun van andere fondsen en partijen.” De fundering van het nieuwe clubgebouw van DWS wordt begin maart aangebracht. Zo’n twee weken later start de bouw van het nieuwe gebouw van DVS. Het is de bedoeling dat ze half juni het gebouw in gebruik kunnen nemen.