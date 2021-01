Energiecoöperaties dragen bij aan biodiversiteit

SCHIEDAM - Energiek Schiedam | om maakt het vanaf nu mogelijk voor klanten om actief bij te dragen aan de vergroening en biodiversiteit in Nederland. Via de energiecoöperatie kunnen zij fruitbomen laten planten in een nieuw te ontwikkelen Voedselbos in de Noordoostpolder.

Met het planten van appel- en perenbomen wil het om | nieuwe energie collectief, waar Energiek Schiedam | om eigenaar van is, samen met haar klanten op een leuke manier extra bijdragen aan een duurzaam Nederland. Het project volgt op de succesvolle Sneeuwballenactie, waarmee het collectief afgelopen herfst binnen een aantal dagen duizenden struiken redde van de verbrandingsoven door deze massaal gratis uit te delen.

Andre Dippell, directeur van om | nieuwe energie: “We hebben het afgelopen jaar weer mooie mijlpalen behaald, zoals het bereiken van 50 aangesloten lokale energiecoöperaties en het opnieuw uitgeroepen worden tot groenste leverancier van Nederland. Coöperatieve energie is dan ook aan een flinke opmars bezig. Veel van onze klanten dragen hier actief aan bij door hun omgeving kennis te laten maken met deze nieuwe vorm van energielevering en -opwek. Daarom willen we met deze actie iets voor hen terugdoen dat goed past bij hun duurzame levensstijl.”

Het doel van het collectief is om 100% lokale en duurzame energie voor iedereen in Nederland beschikbaar en steeds goedkoper te maken. Voor klanten die hieraan bijdragen door bijvoorbeeld samen met hun vrienden, familie of buren over te stappen, wordt via de actie een fruitboom geplant in een nieuw te ontwikkelen Voedselbos in de Noordoostpolder. Er is gekozen voor het planten van bomen, omdat de doelgroep van het collectief bewust omgaat met het milieu en actief wil bijdragen aan verduurzaming. De bomen zullen bijdragen aan CO2 opname, versterking van de biodiversiteit en op lange termijn biedt het Voedselbos een klimaatbestendige en natuurinclusieve manier van voedselproductie.

De bomen worden op een natuurlijke wijze gekweekt door StadsBomerij in Almere. Dit wordt gedaan op een wijze die zo min mogelijk negatieve impact heeft op de natuur. Daarom worden alle type bomen door elkaar heen geplant. Op die manier is er namelijk minder kans op plagen. Bijzonder aan StadsBomerij is dat deze geen vaste plaats kent. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van grond die andere mensen ter beschikking hebben gesteld. Op dit moment zijn dat bewoners van Almere-Oosterwold. Johan Smits van StadsBomerij: “Dankzij ons concept hoeven we geen extra grond te gebruiken en omdat we op een ecologische manier werken, verrijken we de aangeboden grond.”

Het collectief gaat de fruitbomen planten in het nieuw te ontwikkelen Voedselbos van akkerbouwbedrijf ZonneGoed in de Noordoostpolder. Dit biodynamische bedrijft teelt groentes en akkerbouwgewassen in de volle grond. Eigenaar Joost van Strien: “Ik teel in een achtjarige rotatie onder andere erwten, sperziebonen, gras/klaver en luzerne. Deze laatste twee gewassen teel ik om de bodem rust te geven. Bovendien laten deze gewassen veel voedingsstoffen achter in de bodem, waar de volgende gewassen weer van profiteren. Zo houd ik de grond gezond en dat merk je aan de vitale gewassen die er groeien. En dankzij de klanten van om | nieuwe energie komen er straks weer nieuwe gewassen bij in de vorm van appel- en perenbomen. Goed voor de opname van CO2 en de vergroting van de biodiversiteit.”