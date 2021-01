Sporthal wordt vaccinatie-locatie

De gemeente heeft er in overleg met de GGD voor gekozen Sporthal Groenoord in te zetten als vaccinatie-locatie. (Foto: Privé)

De gemeente Schiedam richt Sporthal Groenoord in als vaccinatie-locatie.

SCHIEDAM - Hier gaat de GGD inwoners 7 dagen per week vaccineren tegen COVID-19. Wanneer de Sporthal Groenoord als vaccinatie-locatie open gaat is afhankelijk van de levering van het vaccin. De gemeente heeft er in overleg met de GGD voor gekozen Sporthal Groenoord in te zetten als vaccinatie-locatie. De gemeente zorgt voor de inrichting van de hal, het locatie-management en alle andere niet-medische zaken zoals de inzet van verkeersregelaars en de bewegwijzering. Sporthal Groenoord is toegankelijk voor mensen in een rolstoel en goed bereikbaar. Er is voldoende parkeerruimte. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.

U kunt een afspraak maken nadat u van de GGD een brief heeft ontvangen met een oproep om een afspraak te maken. Omdat het vaccineren alleen op afspraak gebeurt, voorkomen we dat te veel mensen zich tegelijk melden bij de sporthal. Ook blijft het aantal verkeersbewegingen zo beperkt. In totaal komen er in de regio meer dan vijftien vaccinatielocaties om zoveel mogelijk inwoners zo dicht mogelijk bij huis te bereiken.