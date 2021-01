B&B van geboren Schiedammers beloond

SCHIEDAM - In 2019 hebben twee geboren Schiedammers, Robert en Nicoline Liauw, de provincie Zuid-Holland verlaten en zijn ze verhuisd naar het Limburgse dorpje Ell.

Daar zijn zij in september 2020 een B&B gestart. B&B Linje in Ell is deze week officieel ingedeeld in de klasse van vier tulpen. Dit is de één na hoogste kwaliteitsklasse van het Nederlandse classificatiesysteem voor bed & breakfasts. B&B Linje ontving de vier tulpen na een bezoek van een mystery guest van Stichting Bed & Breakfast Nederland.