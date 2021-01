SCHIEDAM - Molenwandelingen.nl is een website die gaat over de liefde voor molens en wandelen.

Initiatiefnemers zijn de Schiedamse Gabrielle van der Lee en haar vriend, die molenaar is. “We schrijven graag over wandelen langs molens. De routes variëren in aantal kilometers dus zijn ook goed te doen met kinderen. Van alle wandelingen kun je bij ons gratis een routekaart downloaden. Verder hebben wij ook een blogpagina. De wandelingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: de wandelafstand, de provincie en het type molen.”