Wat betekent de avondklok voor reizigers bij de RET?

Tot 10 februari 4.30 is het verboden om tussen 21.00 en 4.30 zonder geldige reden naar buiten te gaan, vanwege de avondklok.

REGIO - In lijn met de landelijke afspraken blijft het OV beschikbaar voor mensen met een geldige reden om buiten te zijn, bijvoorbeeld omdat ze een vitaal beroep hebben en daar met het OV naartoe gaan. De verantwoordelijkheid om te bepalen of een reis noodzakelijk is, ligt bij de reiziger zelf. Vanwege de avondklok verwachten we minder reizigers tussen 21.00 en 4.30. Vanaf maandag 25 januari rijden er daarom na 21.00 minder bussen en trams. Bussen rijden maximaal tweemaal per uur, trams maximaal drie maal. De dienstregeling voor de metro blijft ongewijzigd. De wijzigingen zijn morgen verwerkt in de RET Real Time App en de RET Reisplanner.



Voor de RET Servicepunten Beurs en Zuidplein vervalt de vrijdagavond van 19.00 – 21.00. Beide Servicepunten zijn van maandag tot en met vrijdag open van 07.00 - 19.00 uur. Verder zijn de openingstijden ongewijzigd. Voor alle openingstijden (ook van Rotterdam Centraal en Spijkenisse Centrum), zie de website van de RET. Voor een overzicht van alle landelijke regels rond de avondklok, zie ook de informatie op de website van het Rijk.