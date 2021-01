Nieuw prentenboek voor kinderen: ‘Sofie en haar helden’

Nancy Heinsman uit Schiedam had een langgekoesterde droom die uit kwam. Het resultaat is een prentenboek. Van 20 t/m 30 januari zijn het de Nationale Voorleesdagen.

SCHIEDAM - Na jaren de droom te hebben om een eigen prentenboek te maken kwam na 14 jaar uiteindelijk het ‘lampje’ boven haar hoofd. Het idee ontstond nadat ze zichzelf compleet en trots voelde met haar drie kinderen. Door het leeftijdsverschil tussen haar drie kinderen en doordat ze zelf dus ook bij elke geboorte in een nieuwe levensfase zat leerde ze in al die moederjaren veel bij. Na al die jaren weet ze dat elke kind een andere aanpak nodig heeft, maar dat je het opvoeden altijd vanuit je hart moet blijven doen. “Alle drie mijn kinderen heb ik aan de hand mee genomen om te gaan ontdekken wat er allemaal voor moois te beleven valt. Ik heb ze leren vertrouwen in zichzelf, maar ook dat ik ze altijd zal beschermen. Alle mooie momenten zijn nu voor altijd mooie herinneringen. Ik kan met trots zeggen dat ik drie lieve, behulpzame, sociale kinderen heb met veel zelfvertrouwen. Doordat ik me een complete moeder voel is dit prentenboek ‘Sofie en haar helden’ ontstaan. Met ‘Sofie en haar helden’ wil ik de kinderen bijbrengen dat door op avontuur te gaan, je nieuwe dingen leert.”

Nancy heeft een hele fijne en liefdevolle opvoeding gehad. “Mijn ouders namen me elke zondag ergens mee naartoe om weer nieuwe dingen te ontdekken en mooie herinneringen te maken. Samen met mijn vriend willen wij voor onze drie kinderen dat zij zoveel mogelijk mooie herinneringen maken, want die blijven voor altijd. Ze vormen je als persoon en laten je groeien. We willen ze zoveel mogelijk dingen laten ontdekken. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd en ook daardoor heb ik de stap gezet om mijn eigen kinderboek te gaan schrijven, uit te gaan geven in eigen beheer en een eigen uitgeverij te starten. Naast dat ik boeken wil gaan aanbieden via mijn uitgeverij wil ik graag mensen ondersteunen in hun proces van het uitbrengen van een eigen kinderboek.” Voor de illustraties zocht Nancy een samenwerking met Nieke. “Toen ik haar eerste opzetje ontving was ik opslag verliefd! Vanaf dat moment wist ik dat Nieke mijn verhaal tot leven ging brengen. Ik ben haar ontzettend dankbaar, mede door haar is mijn droom uitgekomen.” ‘Sofie en haar helden’ is een prentenboek dat gaat over ontdekken, geborgenheid, vertrouwen, liefde, avontuur en familie. De tekst is in een rijmverhaal geschreven. ‘Sofie en haar helden’ is het eerste deel uit de prentenboekreeks van ‘Wat ziet Sofie?’. Het boek is te koop bij Post Scriptum of via www.watzietsofie.nl.