Museum zoekt vrijwilligers voor het Kijkdepot Schiedam

SCHIEDAM - Altijd al eens achter de schermen van een museum willen kijken? Of beter nog: werken? Grijp nu je kans. Het Stedelijk Museum Schiedam zoekt vrijwilligers voor het Kijkdepot Schiedam dat van 13 maart t/m 22 augustus 2021 is geopend.

Je werkt in de Havenkerk, het tijdelijke thuis van het museum, en mag bijvoorbeeld objecten fotograferen. Ook kun je als onderzoeker meedenken of een voorwerp uit de museumcollectie al dan niet waardevol is voor de geschiedenis van Schiedam. Er zijn vier verschillende functies, waarvoor je vooraf een cursus krijgt. Alles gaat volgens de dan geldenden coronaregels.



‘We zoeken Schiedammers die op de werkvloer willen helpen’, zegt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties. ‘Op die manier leer je je stad en mede-Schiedammers op een andere manier kennen.’ Op de website van het museum vind je meer over de functies, kijk op de pagina Kijkdepot Schiedam. Je kunt je tot en met 31 januari 2021 aanmelden, ook via de website.



In het Kijkdepot Schiedam onderzoekt het museum de geschiedeniscollectie, samen met experts en publiek. ‘We bekijken 5.500 voorwerpen, min of meer de rest van de collectie’, zegt Schreuder. ‘Dat doen we per thema’s, denk aan de visserij, religie en ondernemen. Het museum verzamelt al sinds 1899 voorwerpen die iets te maken hebben met de geschiedenis van Schiedam. Heel lang hebben we deze spullen niet zo veel gebruikt en onderzocht, nu is het daarvoor de tijd. Wat hebben we eigenlijk allemaal in huis? Waar komt het vandaan? Wat weten we er nog meer over?’



In 2018 onderzocht het museum 10% van de collectie, waaronder een typemachine die opmerkelijke verhalen vertelt. Aanvankelijk vroegen experts zich af waarom de voorloper van de computer een plek in het museumdepot had. Uit onderzoek in samenwerking met het Stadsarchief Schiedam bleek dat de ouderwetse schrijfmachines inderdaad Schiedams cultureel erfgoed is. De eerste vrouwelijke ambtenaar van Schiedam had erop gewerkt. Corrie van Kemenade kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915 in dienst bij de gemeente. Het onderzoek leerde ook over de (on)gelijke beloning van man en vrouw. Corrie verdiende 20 gulden per maand. Een mannelijke collega die hetzelfde werk deed ging naar huis met 30 gulden.



Voor wie is dit? Iedereen die in Schiedam woont en van geschiedenis en oude spullen houdt of van speuren en puzzelen. Of misschien wil je nieuwe vaardigheden leren en nieuwe mensen kennen. Je moet minimaal 3,5 uur per week beschikbaar zijn, dat kan ook in het weekend. Meld je aan via https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/vrijwilligers-kijkdepot/. We proberen zoveel mogelijk vrijwilligers een rol te geven maar de plekken zijn beperkt.