Online brainstormsessie s’MAAK op 26 januari

SCHIEDAM - Als je over enkele jaren aankomt op Schiedam Centraal wordt je aandacht direct getrokken naar de in het oog springende molen. Als je iets dichterbij komt wil je er alleen nog maar neerploffen onder het genot van een borrel of een kop koffie. Je voelt, proeft en ziet Schiedam. Welkom bij s’MAAK!

Vorig jaar heeft de gemeente Schiedam de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen geselecteerd als partij voor de uitwerking van een plan voor de Kop van de Singel. Het gaat om een bijzondere locatie: nabij het Stationsplein. De Kop van de Singel is de entree naar de binnenstad vanuit het station Schiedam Centrum.

s’MAAK geeft Schiedam de iconische stadsentree waar zij recht op heeft als historische jeneverstad met de hoogste molens ter wereld. Het nieuwe gezicht dat zo uitgesproken is dat iedereen weet dat je in Schiedam bent. De iconische vorm van de Schiedamse Molens is daarbij de inspiratiebron geweest voor de vormgeving. De mix aan functies en voorzieningen zal deze locatie een aantrekkelijke plek maken voor alle Schiedammers en bezoekers.



De 78 woningen in s’MAAK zijn elk uniek en liggen op een centraal gelegen en goed ontsloten plek in Schiedam. Met een grote verscheidenheid aan woningtypen – van studio tot ruime eengezinswoning, appartement tot penthouse variërend in omvang en oriëntatie – is er een ruime keuze. Met als gemene deler: de kwaliteit. Van de plattegronden, de buitenruimtes, de afwerking, duurzaamheid en de slimme inbedding in het gebouw; over alles wordt tot in de puntjes nagedacht.



Op dinsdagavond 26 januari vanaf 19:30 uur vindt er een online brainstormsessie plaats voor geïnteresseerden van s’MAAK. Dit is voor geïnteresseerden de kans om hun mening te geven, om te laten horen wat de ideeën zijn voor s’MAAK. Wat verwachten geïnteresseerden van een woning en nieuwe woonomgeving? Mancave, extra grote living, walk-in closet, wellness, boodschappenbox, shared mobility? Blauwhoed maakt wonen in s’MAAK en de buurt graag zo aantrekkelijk mogelijk. Via de website www.smaak-schiedam.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het project en de brainstormsessie.