Boek ‘Oog in oog met kanker’ van Schiedamse onder de aandacht

SCHIEDAM - Twee jaar geleden het boek ‘Oog in oog met kanker’ uit, van de Schiedamse Astrid Pil-Loman, moeder van twee kinderen. Zij brengt het graag nog eens onder de aandacht.

Het boek vertelt hoe zij als gezin overleven, wanneer er bij zoon Ryan kanker wordt geconstateerd in de vorm van een Medullo Epithelioom. Ryan is een lieve, onbezorgde jongen van 7 jaar. Plotseling krijgt hij ernstige pijnaanvallen in zijn linkeroog. De artsen blijven zoeken en na twee jaar wordt er kanker bij hem geconstateerd. Het gezin komt in een achtbaan waar het niet uit kan. Als moeder schrijft Astrid alles van haar af in een dagboek. Zij schrijft openhartig over de spanningen in het gezin en de ellende die zij in het ziekenhuis ziet.

Maar zij schrijft ook over leuke uitjes waarvoor ze worden uitgenodigd. Het is een heftige periode met veel dieptepunten, maar ook met lichtpuntjes. In het boek laat de Schiedamse zien dat niet alleen Ryan ernstig ziek is, maar ook het hele gezin.

Astrid schenkt de opbrengsten van het boek aan de stichting Villa Pardoes. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat zij als gezin een fantastische sprookjesachtige week hebben mogen beleven. Het boek is online te bestellen bij Boekscout of in de boekenwinkel.