Gemeente verlengt kunstproject op het stadskantoor

SCHIEDAM - De kunstprojectie van het Stedelijk Museum Schiedam op het stadskantoor blijft op verzoek van de gemeente Schiedam twee weken langer te zien.

Op de 50m hoge toren komt werk voorbij van schilders, fotografen en videokunstenaars. ‘Wij vinden de fotoprojectie op ons stadskantoor een geweldig initiatief. Het is een mooie manier om iets positiefs bij de Schiedammers te brengen tijdens deze lockdown. Daarom maken we graag een verlenging van 2 weken mogelijk’, zegt wethouder binnenstad Marcel Houtkamp.



Cultuurwethouder Duncan Ruseler valt hem bij. ‘Ik woon vlak bij het stadskantoor en loop bijna elke avond tijdens een ommetje even langs om te kijken. Het is fijn om te zien dat onze culturele instellingen en verenigingen kijken naar alternatieve manieren om kunst en cultuur aan te blijven bieden.’ De projector op Molen De Kameel staat elke avond tussen 17.00 - 21.00 uur aan, t/m 31 januari 2021. Je kunt het van verre zien als je een blokje om gaan. Sommige Schiedammers zitten op de eerste rang en hebben er vanuit hun woonkamer zicht op.



De projectie begon in de kerstvakantie met foto’s van Schiedammers. Zij deelden hun geluksmomenten op de toren. Nadat het museum daarna de eigen geluksmomenten liet ziet, kregen kunstenaars als slotakkoord drie dagen lang de vrije hand om hun werk te laten zien. ‘Het is het grootste canvas dat ik ooit heb gehad’, zegt kunstenaar Sem Schreuder. Hij is een van de kunstenaars van LiGHT-UP COLLECTIVE, het kunstenaarscollectief dat samen met het museum het initiatief nam voor de projectie Onze kunst in het licht.



Vanaf molen De Kameel zie je op de toren ook de Babbersmolen tussen Schiedam en Vlaardingen. Kunstenaar en beheerder Aldo Hoeben maakte een filmpje van ‘zijn’ molen, van zonsopgang tot -ondergang met bewegende gebrandschilderde ramen, een knipoog naar de raampartijen op de toren. Hij spreekt van een hele leuke kunstvorm. ‘Zo vaak krijg je de kans niet om je werk aan zoveel mensen te laten zien’, zegt hij, ‘mensen die niet eens verwachten dat ze naar kunst gaan kijken; die het opeens vanuit hun ooghoek zien en denken: hè, wat is er met die toren aan de hand? Bekijk hier een filmpje van de projectie.



Deelnemende kunstenaars zijn Dick Berckenkamp, Mirjam Boomert, Jan Willem Campmans, Nikolaj Dielemans, Tristan Gieler, Michel Heen, Aldo Hoeben, Gavin Jonkman, Perrine Philomeen, Jaco Schilp, Hester Scheurwater, Sem Schreuder, Shertise Solano, Meryem Slimani, Pauline Tonkens.



Met dank aan Gemeente Schiedam, Stichting De Schiedamse Molens, SDAM.