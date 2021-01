Bieb breidt afhaalservice uit naar zaterdag

SCHIEDAM - Bibliotheek Schiedam heeft besloten de afhaalservice van gereserveerde boeken uit te breiden naar de zaterdag.

Nu kunnen leden ook op zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur de boeken ophalen en inleveren bij de Korenbeurs. Voor het Digitaal Spreekuur kunnen vanaf nu telefonische afspraken worden gemaakt. Schiedammers worden vervolgens op een afgesproken tijdstip teruggebeld om hun probleem of vraag door te spreken. Vooraf gereserveerde boeken kunnen op de volgende locaties en tijden worden afgehaald en ingeleverd: Korenbeurs: maandag van 10.00 tot 14.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur . Nieuwe Harg: woensdag van 10.00 tot 12.30 uur en donderdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Het te-laat-inleveren-systeem is gedurende de hele lockdown uitgeschakeld. Dat betekent geen boetes. Vragen over lenen, verlengen, reserveren of uw lidmaatschap kunt u beste per e-mail stellen: klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. Dan krijgt u het snelst antwoord.