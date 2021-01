Hulp voor milieubewuste ijsbeer Zwerfie vanaf de Noordpool

Zwerfie, de milieubewuste ijsbeer bekend van zijn vele schoonmaakacties om onze planeet schoon en leefbaar te houden, krijgt bij zijn nieuwste schoonmaakactie hulp uit een onverwachtse koude hoek.

SCHIEDAM - “Ik kan het niet alleen”, vertelt Zwerfie. “Naast het gewoonlijke zwerfafval worden we steeds meer geconfronteerd met een nieuwe vorm van zwerfafval, mondkapjes. Overal kom ik ze tegen, op straat, in de bosjes, in vijvers, gek word ik er van”, vertelt een duidelijk geëmotioneerde Zwerfie. Waar Zwerfie bij zijn eerdere schoonmaakacties werd geholpen door grote groepen schoolkinderen is dit nu door de coronavoorschriften helaas niet mogelijk. Gelukkig was zijn eveneens milieubewuste vriendinnetje Zwerfina, toen ze hoorde van de problemen die haar vriendje ervaart, meteen bereid naar Schiedam af te reizen om samen met Zwerfie de strijd tegen de rondslingerende mondkapjes aan te gaan.

Woensdagmiddag 13 januari kwam zij na een lange zwemtocht vanaf de Noordpool aan bij de Wilhelminahaven in Schiedam-Zuid waar zij meteen met eigen ogen de grootste plasticvanger van Nederland kon aanschouwen die onlangs is aangelegd om te voorkomen dat drijvend afval uit het water op de oever of in de begroeiing van het getijdenpark terechtkomt. “Dat hebben jullie goed voor elkaar”, aldus een bewonderende Zwerfina. “Bestond zoiets ook maar voor op het land. Ik begrijp de frustratie van mijn vriendje met betrekking tot de mondkapjes. Velen gooien ze achteloos op straat, onterecht denkend dat deze wel worden afgebroken door de natuur. Echter door het plastic dat erin is verwerkt zijn ze juist zeer schadelijk voor het milieu, naast het bijkomende gevaar voor dieren die verstikt kunnen raken in de elastiekjes.”

Om de aandacht te vestigen op het mondkapjes probleem heeft Zwerfina speciaal haar jurk versierd met mondkapjes waarmee ze samen met haar vriend de komende weken door de Schiedamse parken gaat wandelen. Van Irado heeft het beren koppel prikstokken en vuilniszakken gekregen die ze daar mogen uitdelen aan passanten met het verzoek hiermee hun eigen straatje en buurtje schoon te maken en te houden. “Ik hoop dat we met deze actie mensen bewust kunnen maken van het belang van een schone leefomgeving en dat op veel plekken de handjes uit de mouwen worden gestoken”, licht Zwerfie de actie toe. “Alleen samen kunnen we de strijd aan voor een schoner Schiedam! Wij gaan ervoor, jullie ook?”