Cheque voor Schiedamse scouts

SCHIEDAM - Elke maand stelt Albert Heijn Hof van Spaland haar statiegeldbox beschikbaar voor een goed doel. Zaterdag mocht de Scouting Tono-groep de opbrengst van december op komen halen.

“Bij de statiegeldautomaten hebben we al enige tijd een statiegeldbox staan. Onze klanten kunnen, als ze dat willen, hun statiegeldbon doneren aan een lokaal goed doel”, zo vertelt Bas Sikking, manager van de supermarkt. “Het is dus geen geld van Albert Heijn, het zijn echt de klanten die sparen voor de goede doelen”.

De Scouting Tono-groep is erg blij met de bijdrage. De opbrengst wordt gereserveerd voor nieuwe, permanente, huisvesting waar de Scouting Tono-groep al een tijd aan werkt nadat in 2017 hun gebouw afbrandde. Speciaal voor de overhandiging waren welp Floor en bever Luuk naar Hof van Spaland gekomen. Het 11-jarige meisje en de 7-jarige jongen kregen daar de cheque uit handen van assistent-manager Sophie Schinkel.

Momenteel houdt de Scouting Tono-groep haar activiteiten online, maar de beide scouts kijken er al helemaal naar uit als de opkomsten weer in en rond Boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel gehouden kunnen worden. De scouts beleven daar wekelijks avonturen, doen grote spelen, soms een spannende speurtocht of leren zelf een kampvuur te maken. Ze zijn niet alleen lekker buiten bezig, maar ongemerkt leren ze daar ook samen te werken, een groepje kinderen op sleeptouw te nemen of uitdagingen aan te gaan. Zodra dat weer mag en veilig kan zijn ook kijkers weer van harte welkom. Via www.scoutingtono.nl wordt dit bekend gemaakt.

Voor 2021 heeft AH Hof van Spaland inmiddels 12 nieuwe goede doelen gekozen, waaronder de Schiedamse Stadsimkers, de voedselbank Schiedam en de Scouting Taizé-groep.